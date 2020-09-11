勞保制度提供勞工多項給付，一般民眾多一知半解，常被不正確消息混淆視聽。闢如「領取勞保老年年金後，再工作需扣減年金」或「勞退即將破產」謠言，勞保局出面釋疑，民眾別被不實傳聞騙了。

自由時報報導，「勞退即將破產怎麼辦」是詢問度很高的問題，勞保局人員解釋，目前有破產危機的是勞保基金，不是雇主提撥的勞退金，兩者制度不同；勞保老年年金是「活到老、領到老」，勞退金則是「可領到平均餘命屆滿為止」，現在老年年金有財務問題，勞退則沒有破產危機。

由於餘年增加，退休再重返職場的人不少，但「領取勞保老年年金後，再工作需扣減年金？」的說法，讓人裹足不前。勞保局在臉書上指出，領取勞保老年年金後再工作，年金照常領，不會扣減也不會停發，想再創事業第二春的銀髮族不必擔心。

勞保局第3個最常被問到的謠言，「一旦領了失業給付，勞保年資就要重新計算，所以不要請領較好」，勞保局表示，失業給付是「就業保險」的給付項目，與勞保是不同的保險，並不會損失勞保年資。至於網路提到年資重新計算，其實是領完失業給付後，就業保險年資歸領，勞保權益都不會受影響。

另外，有人轉換工作跑道，擔心離職後找工作的空窗期間，「勞保年資會因為工作中斷而消失」，勞保局回應說，其實勞保被保險人退保後，無論停保期間多長，原有的勞保年資都會予以保留並累計，不會因為退保就消失不見。

(中時新聞網)