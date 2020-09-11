「口罩國家隊」又爆發黑心口罩，金門縣衛生局今（11）日表示，該局昨調查轄內實名制口罩販售的藥局及衛生所，並擴大到非實名制市售盒裝口罩的賣場及藥粧店，並未發現豪品公司自大陸進口的非醫療用口罩流入金門，未來會持續嚴格把關，請鄉親放心。

彰化地檢署查獲豪品國際實業股份有限公司自今年6月2日起，從大陸地區進口非醫療用口罩約上千萬片，換裝混充「台灣製MIT」醫用口罩，包括3D立體口罩（含成人用及兒童用）及平面活性炭口罩，並已流入實體店面及網站上販售。經濟部初步核對，大陸製口罩應未流入實名制通路。

縣衛生局說明，豪品公司公告自今年6月2日起，凡購買型號為：H559活性炭醫用口罩、H5705兒童3D醫用口罩及H5738成人3D醫用口罩等3款口罩的消費者，即日起可攜帶購買證明及口罩至原購買處辦理退貨，豪品公司電話(04)8346-280。

(中時 )