南韓29歲女星CL(李彩麟),近日突然在自己經營的YouTube 頻道上接連釋出多部快節奏影片宣告回歸,雖每支影片都只有短短的10秒鐘,但節奏感十足的音樂及誇張的造型風格成功吸引網友的注意。

由女團2NE1出身的CL,過去以強烈的個人風格與堅強的Rap實力,在女團時期以隊長的身分獲得大批海內外粉絲的支持,路續推出《CRUSH》、《I DON'T CARE》、《COME BACK HOME》、《I AM THE BEST》等多首暢銷單曲奪下各項音樂大獎,成為紅極一時的女團,但自從團員合約於2016年到期後她們也宣告解散,發行告別單曲《GOODBYE》後,CL便以獨立歌手身分繼續活躍樂壇。

CL(@chaelincl)

去年發行企劃專輯《In the Name of Love》後便消失的CL,事隔9個月竟在這一連5日裡釋出10秒影片宣告即將於9/14回歸發表新單曲《Post Up》,還找來了「哈林搖」(Harlem shake)製作人Baauer合作,令粉絲們又驚又喜。

而影片中,CL換上多套前衛又大膽的造型,其中一件更以視覺感強烈的「激凸裝」現身,同樣十分吸睛也成功製造話題。

CL女偶像新造型直逼18禁 露「超尖銳胸型」引暴動(圖/YOUTUBE)

