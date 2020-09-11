中國大陸駐英大使劉曉明帳戶推特按讚「絲襪足交」色情片惹議

中國大陸駐英大使劉曉明以從事「戰狼外交」聞名，近日因傳出在個人推特（Twitter）帳戶按讚「絲襪足交」色情片，而引發廣大關注。中國駐英國使館9日發表聲明，要推特「認真調查」、「嚴肅處理」。

據《紐約時報》（The New York Times）10日報導，這個「讚」在社群媒體上引發風暴，許多人都在討論，這究竟是意外，還是劉曉明的帳戶被駭。報導指出，證據顯示，劉曉明可能對技術不太熟練，還在設法掌握在大陸被禁用的推特平台。

事實上，劉曉明的帳戶曾出現過好些奇怪的「讚」，他經常為自己的推文按「讚」，甚至為批評中國大陸的推文按「讚」。如今這黃色按「讚」插曲，很可能令這位中方首屈一指的戰狼外交官難堪。而推特代表面臨中方要求調查，周四拒絕發表評論。

隨著爭議沸騰，劉曉明的帳戶迅速刪除了包括「絲襪足交」在內，去年持續累積的許多按「讚」紀錄。不過，英國的八卦報卻抓住機會大做題目。

現年64歲的劉曉明從2009年以來，就擔任中國駐英大使。他經常上電視攻擊批評中方的人士，並駁斥外界對北京處置香港和新疆事務的批評。7月他上BBC的節目，看了由無人機拍攝，有關新疆囚犯被帶上火車的錄影。當主持人問他，這究竟是怎麼回事時，他絞盡腦汁，後來回答：「新疆被公認是最美的地方。」後來他暗示，那影片可能是假的。

(中時新聞網)