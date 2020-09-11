2022台北市長選戰持續引發各界關注，其中，國民黨革實院長羅智強表態參選，立委蔣萬安呼聲高，而民進黨部分，衛福部長陳時中因防疫有功，一直被外界視為台北市長熱門人選，不過，至今仍未有答案。資深媒體人黃暐瀚則是在臉書分析，「先說結論，陳時中未必是2022的民進黨台北市長參選人。為什麼？因為他實在消耗的，太快了。」

黃暐瀚在臉書分析，今年五月因為防疫有功，陳時中的民調高達94%，豈是一個狂字可以形容，六月小跌至89％，八月只剩六成多，九月一過，民調一比，居然已經輸給蔣萬安，現在才九月，明年一月之後，還會是多少呢？陳時中的魅力，不是因為他拍ＧＱ，穿得蝦趴，他不是金城武，靠的不是帥度，是因為「保護台灣」！

黃暐瀚說，問題來了，疫情不會永遠嚴峻，美英德義大利西班牙，也在這幾個月，逐漸獲得控制，當疫情的緊張感一降低，陳時中的「必要性」就跟著降低，等明年疫苗問世，邊境封關解禁之後，陳時中的守護神形象，會更減低，人氣也就會慢慢回到「正常」。

另外，黃暐瀚認為，那頭美豬即將來台，原本應該守護國人健康的衛福部長，卻在過去兩個禮拜，被民進黨推上第一線，全力為「萊豬辯護」，為「肉品護航」，這對台灣民眾來說，會產生認知錯亂，「等到明年萊豬進口，等健保費開始調漲，陳時中還能不能維持高人氣，會是很大的難題。」。

最後，黃暐瀚更直言，站在2020年看2022，沒有人敢忽略小看陳時中，但兩年多之後的事情，太遙遠，現在說不選的吳怡農，如果到了2021年底，民調高於陳時中，那還真的不選嗎？一旦不再是「守護神」，誰說2022的民進黨市長候選人（不只台北），還一定會是陳時中？

(中時新聞網)