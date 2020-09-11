對AMD和全球遊戲玩家來說，這將是一個令人振奮的秋天。10月開始，AMD將公布領先業界的突破性高效能運算和繪圖產品陣容。

新一代Ryzen桌上型處理器將在台灣時間10月9日00:00宣布。解基於「Zen 3」架構的新一代Ryzen桌上型處理器，全新產品將進一步強化AMD在PC遊戲以及內容創作領域的領導地位。AMD執行長Lisa Su和其他AMD高階主管將於台灣時間10月9日00:00為「Zen 3」和AMD Ryzen開啟嶄新旅程。

新一代Radeon顯示卡將於台灣時間10月29日00:00宣布。Radeon顯示卡將再次拓展全新視野並點燃全球玩家的熱情，採用AMD RDNA 2架構、Radeon RX 6000系列顯示卡，以及AMD與遊戲開發商和產業體系合作夥伴的深入合作，將協助AMD將Radeon顯示卡最出色的效能帶給遊戲玩家。

(工商 )