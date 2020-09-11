Rondo takes it 93 feet. AD finishes the last one.



(📺: TNT) pic.twitter.com/rYLQrwjWhR — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 11, 2020

看來西區冠軍賽上演洛城內戰戲碼機率越來越大！湖人總教練佛格11日總算從善如流，改用較矮小陣容面對火箭，雖讓對方從大幅落後差距追上，湖人仍靠卡魯索最後34.6秒關鍵三分命中，最後以110比100射落火箭，宣告在西區準決賽3勝1敗聽牌。

湖人終在G4變陣，改用馬基夫莫里斯取代麥基先發，也採小陣容面對火箭，結果上半場就有效果，幾乎每個上場球員各有發揮，就連季後賽首次登場的荷頓塔克都摘5分，打完上半場，湖人57比41領先，反觀哈登上半場就吞3次犯規。

來到第3節，湖人隨即把領先差距擴大到20分以上，火箭雖然一度縮小差距到14分，湖人卻靠隆多、安東尼戴維斯等人火力重新拉開，詹姆斯也在最後6分39秒就被換下場休息，卻讓火箭又靠三分火力追上，詹皇只好趕緊回到場上。

這卻沒辦法阻擋火箭打出誇張18比2猛攻，也在最後2分09秒，把比數追成96比103緊張局面，甚至哈登最後58.7秒兩罰俱中，縮小差距到5分，不過卡魯索最後34.6秒接獲詹姆斯妙傳，埋伏底線三分命中，總算宣告湖人勝利到手。

安東尼戴維斯貢獻全場最高29分，外加12籃板、5助攻，詹姆斯也拿16分、15籃板及9助攻，卡魯索16分，隆多11分、10籃板及8助攻。湖人在籃板上，取得52比26大幅領先，卻在罰球次數上，整整比火箭少罰了23次(16比39)。

(中時 )