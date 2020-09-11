立委蔣萬安有「立院男神」之稱，被藍營支持者寄予厚望，視為下屆台北市長人選大熱門。日前蔣上台北市議員徐巧芯網路節目，表示自己國中參加全校運動會，不僅獲得跳遠比賽金牌還打破全校紀錄，是有生以來印象最深刻的「得第一」經驗。蔣

蔣萬安上由徐巧芯主持的網路節目《得第一》，分享自己「得第一」的經驗。蔣表示，自己人生中得過很多次第一，但國中時參加全校運動會獲得比賽金牌，同時「5米29」的佳績也打破全校紀錄，這件事令自己印象最深刻。

徐巧芯追問蔣萬安，有沒有默默觀察到兒子也繼承了「跳很遠」的真傳？蔣則表示：「因為孩子，會有爸爸跟媽媽的基因，所以說，他不只跳得遠還跑得快！」巧妙回答，引來全場哄堂大笑，獲讚「求生意志強烈」。

影片一出，網友迴響熱烈，紛紛留言：「我喜歡這個很自然的蔣萬安」、「丟掉偶包」、「我看只要有記者在堵麥的時候，他就好嚴肅、好緊張的感覺，請巧芯告訴他」、「總感覺徐巧芯看蔣萬安是眼神就是小粉絲的眼神」、「這樣才像年輕人」、「兩個都是國民黨未來的希望」、「這樣就對了」。

(中時新聞網)