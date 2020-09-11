關注美國黑人平權運動的大坂直美，賽後帶著2016年慘遭警察射殺身亡菲蘭多·卡斯蒂爾(Philando Castile)黑色口罩受訪。(美聯社)

日本網球女將大坂直美今天激戰2小時08分，大坂直美7比6(1)、3比6、6比3艱辛擊敗本屆美網最大黑馬布蕾迪，同時也是3年內第二次勇闖決賽圈。

美網是大坂直美的幸運地，2018年連過7關拿下生涯第一座大滿貫賽金盃，尤其是決賽時以直落2擊敗曾6度拿下美網女單冠軍的小威廉絲，成為日本史上第一人。緊接著大坂在2019年澳網拍退捷克好手克維托娃，奪下第二座大滿貫賽冠軍，並且榮升世界球后。

本屆美網大坂直美6場賽事都在中央艾許球場，大坂關注黑人平權運動，因此這次每場比賽都戴著印有不同受害者的黑色口罩，希望能透過這種方式舒緩受害者家屬的傷痛。

此役大坂直美與布蕾迪首盤雙方互保發球局來到6比6，搶7局大坂連續破發，7比1率先拿下第一盤。第二盤第8局，布蕾迪抓住大坂的發球質量降低，成功破發取得5比3領先優勢，進而扳平了盤數。

決勝盤，第4局大坂的一記反拍回擊幸運球，拿到整場比賽第1個破發點，隨後布蕾迪反拍出界，大坂直美首度破發，憑藉著這個破發優勢，大坂6比3順利取得決賽門票。

整場比賽大坂直美發出9記愛司，1次雙發失誤，布蕾迪則是10記愛司，2次雙發失誤，一發成功率大坂直美57%，布蕾迪一發得分率高達84%。制勝分上兩人同為35個，非受迫性失誤大坂直美17比25優於對手。

(中時 )