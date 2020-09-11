1.台積電(2330)：8月營收創高，昨外資回補買超12478張，惟昨夜ADR下跌0.63%，今早股價開高又翻黑。

2.春源(2010)：短均走揚，不理外資持續賣超，今早開高後挾量急漲逾8%。

3.世紀鋼(9958)：綠能題材續燒，雖外資昨又轉賣超1849張，但投信持續擴大買超，推升今早股價續漲約4.5%。

4.新光鋼(2031)：8月營收年增逾3成，加上離岸風電題材加持，外資連兩日買超，激勵早盤股價漲近7%。

5.東森(2614)：8月營收年增99.14%，旗下東森購物前8月每股賺8.4元，昨獲外資、自營商聯手轉買超，推升今早股價逆漲約2%，收復月線。

6.大宇資(6111)：8月營收年增117.65%，外資連日買超，早盤人氣噴發，股價一度衝漲逾8%、至80.9元。

7.聯發科(2454)：8月營收衝327.16億元、創新高，外資昨轉買超1449張，惟月線反壓沉重，今早股價開低走低約1.5%。

8.旺玖(6233)：外資連兩日買超，今早股價急拉漲停，飛過5日線、衝51個月來波段新高。

9.同開(3018)：工程進度按部就班，8月營收寫下連4揚，多方爭氣走高2%。

10.漢唐(2404)：8月營收年增近2倍，開盤走高直接回到200元之上，一度逆勢上漲逾3%。

11.長榮(2603)：8月營收創新高，多方開趴攻漲逾3%，將挑戰前高19.9元。

12.愛山林(2540)：房市熱翻，8月營收年增211%，開後急拉漲停板，寫下2014年6月以來新高價。

13.橙的(4554)：歐洲客戶回補庫存，8月營收年增近10%，多方強勢表態攻漲停。

14.台翰(1336)：訂單穩健，8月營收創今年次高，早盤勁揚逾7%。

15.嘉裕(1417)：獲海空軍服大單，力拚本業轉盈，激勵連拉3根漲停，寫9年半高價。

16.亞太電(3682)：自結8月每股稅後虧損0.13元，遠傳入股消息續發酵，晨盤觸及第五根漲停，登4年半高位。

17.華夏(1305)：美國颶風攪局+PVC緊縮，Q4獲利可期，昨獲三大法人聯手買超1萬張，晨盤放量強彈7%，寫今年高價。

18.先進光(3362)：8月營收為2.72億元，年增29.93%，晨盤彈漲7%，跳上季線。

19.南緯(1467)：8月營收為11.18億元，年增70.35%，早盤放量衝高7%，攻克20元及月線。

20.華城(1519)：三大法人昨擴大買超，早盤觸及漲停。

21.佳龍(9955)：8月營收年增逾3倍，激勵早盤攻漲停，收復5日線。

22.大亞(1609)：三大法人昨昨回補1389張，早盤放量漲逾5%，登1年來新高。

23.中興電(1513)：8月營收寫新高，三大法人昨回補6530張，早盤漲逾7.5%、改寫前高。

24.宏佳騰(1599)：內外銷齊旺，8月營收寫近2年新高，早盤漲逾4%，收復周線。

(時報資訊)