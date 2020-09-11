周四亞洲天然橡膠期貨全面止跌反彈，其中東京期膠自2週低點彈升，因低檔承接買盤，及中國需求回升的樂觀情緒，且美國和東京股市收漲，受機械訂單數據優於預期，亦提振市場風險偏好，帶動東京和上海期膠全面止跌回升；另外，分析師表示，受惠中國政府提振內需政策，市場需求穩步復甦，工業生產得到改善，預期增加訂購泰國橡膠，為膠價帶來進一步支撐。

TOCOM-指標12月期貨漲0.7%，報每公斤181.9日圓；新加坡SICOM-RSS3 10月期貨漲0.6%，報每公斤189.5美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨漲近0.7%，收於每噸12200元人民幣。

亞洲現貨市場則漲跌互見，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB跌近0.7%，報每公斤59.5泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲1.3%，報現貨價每公斤136.4美分。(商品行情網)

(時報資訊)