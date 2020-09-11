恆述法師最近因欠債風波引發社會關注，甚至因為還債問題和兩位弟弟張菲、費玉清鬧翻，她近日在節目《震震有詞》還原兄弟倆出手破局的內幕，也抖出「他們也有欠錢」。

恆述法師爆出高利貸債務，費玉清立刻趕到精舍懇談，希望姐姐能放生貓狗、解散精舍、還俗生活，但是恆述不願意接受這個條件，兩人僵持不下，幾乎遊走吵架的邊緣，氣得費玉清跟管家說：「再也不來這個精舍！」

張菲則是向恆述提出變賣珠寶、鑽石的提議，不過她捨不得放下經營7、8年的鑽石生意，不願賤賣，且看到張菲在媒體上砲轟她踐踏親情、不排除脫離姐弟關係，讓恆述心灰意冷，決定發砲反擊。

恆述法師委屈地說：「我一個16歲女孩子，養他們一家人」張菲第一部車、費玉清的百萬名車都是她買的，也爆料兄弟倆過去也有欠道上的錢，都是她抱著現金、變賣敦化南路500多萬的房子來還，「你們找我麻煩20年，我有叫你寫本票嗎？」

隨著張菲、費玉清的財富累積越來越巨，恆述不滿兩人一個月只各給5萬，「打發要飯的啊？」她不解自己創立恆述教育基金會，兩兄弟卻寧願把錢捐給其他慈善單位，經營電視道場、基金會都需要錢，即便是用到張菲、費玉清的錢，也是變相的幫助他們做功德，更直言這次會遇到神豪匯3000萬相救，全都是她長期助人得到的福報。

恆述痛心地說：「我不拉拔他們，我現在也做阿嬤了，為了你們兩個我放棄了一切，我的愛情、我的金錢，我的臉給你們踩上去，我付出他們看到了嗎？」她形容現在的姐弟關係像房客，「我媽媽是房東，肚子裡的房客這一輩子就住了我們3個人，房客之間大家有因緣就多來往，沒有因緣就少來往，房東都死了房客還來往啊？看狀況啦。」寒心地說個人過個人的！

(中時新聞網)