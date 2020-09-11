「高手在民間」，這句話說得果真不錯。一名網友表示她無意間打開阿嬤的畫冊，卻讓她目瞪口呆，只見畫作上一筆筆清晰的筆觸，都是來自於原子筆，她上傳阿嬤10張之多的作品，讓網友膝蓋全跪了。

原PO昨（10）日指出，阿嬤平時就有畫畫的習慣，但從未仔細去看阿嬤畫了些什麼，出於好奇心打開一看，卻讓她十分驚豔！已高齡80歲的阿嬤，畫作的工具只有一支平常不過的藍色原子筆，一筆一觸將自己的老家模樣描繪於圖畫紙上；就連盆栽裡花草也勾勒得很迷人，孔雀羽毛也畫得栩栩如生，完全不馬虎。

這一幅畫，特別讓人好奇，一問之下才知道阿嬤靠著兒時的回憶，畫出記憶中的老家。（圖／翻攝自爆廢公社）

她露透阿嬤並沒有學過畫畫，純粹無聊打發時間，當作復健；另外，阿嬤也會製作一些勞作，讓人直呼實在是太有才。而這些畫作中有一幅引發大家熱烈討論，只見畫紙上呈現一棟平房，旁邊則有許多花草簇擁，偌大的庭院中還曬著一件件剛洗好的衣服，眼尖網友為看到房子上標註「12345」感到相當好奇，原PO解釋「阿嬤靠著記憶畫出自己兒時的老家」，空白處也可清晰看見阿嬤寫下「我們的家，爸爸做的」，如此畫面及紀念的畫作，感動不少網友，直呼「我也想起我阿嬤了」。

阿嬤的畫作，讓人感到真的是很有天分，但孫女表示阿嬤只是用來打發時間用，以前並無學過畫畫。（圖／翻攝自爆廢公社）

一幅幅畫曝光，不只原PO讚嘆，就連網友也都跪讚，稱讚阿嬤真的是「欠栽培」，紛紛驚訝留言「阿嬤太神了」、「阿嬤根本是高手 」、「被耽誤的畫家」、「我還在火柴人」。

(中時新聞網)