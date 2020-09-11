加利公司以陸製口罩混充「MIT」口罩，引發「MIT偽罩」疑慮，台灣高檢署昨日再次發函各地檢察署，督促各地檢署啟動查緝民生犯罪聯繫平台及防疫處理小組機制，加強與經濟部、財政部、衛生福利部及其所屬地方機關合作，如有混充情形，應查明有無涉及刑責，依法偵辦。

加利公司利用陸製口罩混入實名制，高檢署在4日就曾發函各地檢署，嚴查陸製口罩混充醫用口罩進入實名制通路，今天則再次發函嚴查冒用「MD」（醫用）及「MIT」（台灣製造）鋼印標示犯罪情事。

高檢署嚴查的犯罪行為分別是，一、海關查獲進口口罩上或其包裝有不實冒用「MD」（醫用）及「MIT」（台灣製造）鋼印標示者。二、目前僅國內生產的醫用口罩得加上「MD」及「MIT」鋼印標示，也僅有這些口罩能進入實名制通路。如果查獲進口業者工廠的口罩機組，含有「MIT」鋼印滾輪，或準備仿冒、或已冒用，甚至混入實名制通路者。

高檢署解釋，「MIT」鋼印滾輪必須經衛福部核准才可以使用，如果進口業者工廠未獲核准卻被發現口罩機組含有「MIT」鋼印滾輪，就有準備仿冒的犯罪可能；若本來已獲核准使用「MIT」鋼印滾輪的口罩業者工廠，以進口口罩冒用「MIT」鋼印，就可能涉犯《商標法》、《商品標示法》，如果賣出偽「MIT」口罩，可能涉犯詐欺，甚至《藥事法》。

高檢署指出，為加強相關機關間的橫向聯繫，研商防制及應變處理措施，高檢署將在14日召開「防制混充醫用口罩流入市面之應變處理」會議，由主任檢察官賴哲雄主持，邀集經濟部商業司、國貿局；財政部關務署；衛福部食藥署；中央流行疫情指揮中心物資組；檢、警、調等單位，彙集意見，集思廣益，全面強力查緝偽「MIT口罩」，維護國人健康。

(中時 )