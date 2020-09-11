前總統府發言人丁允恭因性醜聞而去職，國民黨前副祕書長張雅屏在臉書指出，丁允恭當年就讀台大，就以Ernesto（情色海牛）帳號，用犀利文字出現在台大椰林風情BBS站。張雅屏也大歎，若自始都是渣級的人被重用，重用渣渣的高層，沒有識人之明也有放縱之責，不需要負責？難道這就是新台灣價值的政治規則？

張雅屏以「誰讓海牛任要職掌重權？」在臉書發文說，大約25年前，一位有點捲髮的台大學弟以Ernesto（情色海牛）為帳號，用犀利的文字出現在台大椰林風情BBS站。

他說，Ernesto 與當前台灣社會上一些年輕一代網路與政界名人都有深交，例如Lidance人渣文本、高嘉瑜等。當時的Ernesto是文青，對情色把妹絲毫不掩蓋他的積極態度，當時交往的女友面貌多變難以釐清，這都是個人私領域。

張雅屏說，之後聽說Ernesto到立院服務，他後來2013年在屏東擔任縣黨部主委時，受邀到高雄參加美國在台協會晚宴，遇見這位已擔任高雄市府要職、多年不見的學弟。

張雅屏感慨說，複雜失德的感情事件，在民進黨政治人物身上屢見不鮮，但卻成了另一種本領的標章。而將這種敗德問題公諸於世者，還會被政治介入司法獲致牢獄之災。感情的不忠甚至涉及別人的家庭，問題背後不僅僅是私德。身為掌握公共事務資源分配權利者，更重要的是還能不能被社會信任？

「潔身自愛不欺暗室，安步當車心安理得。」張雅屏強調，失去社會信任的政治人物，若還被重用，也只能藏身幕後，但卻更不受監督，也因此成了藏汙納垢的所在。這也是為何許多幕僚型政治人物，往往私德不堪入目。若自始都是渣級的人被重用，重用渣渣的高層，沒有識人之明也有放縱之責，不需要負責？難道這就是新台灣價值的政治規則？

(中時 )