近期國際股市出現震盪，讓台股投資人也跟著七上八下，富達投信表示，台股有二大支柱─高殖利率及業績支撐，即使短線出現震盪，投資人也不必擔心，目前可以開始佈局明年的主流股。

台股加權股價指數逼近13,000點整數關卡，也使台股也跟著國際股市波動，富達投信基金經理人白芳苹 (Vivian) 表示，國際與台灣基本面並未改變，不過，目前屬第三季財報前空窗期，正向刺激因素有限，以週線角度來看，指數不排除整理至美國選前。

白芳苹指出，目前國內外基本面改善、資金面仍充沛的趨勢來看，研判股市是漲多回調，長線趨勢未變。更何況台股有高殖利率及業績支撐，整體看法不用過度悲觀，美國選前震盪加大無疑是逢低佈局好時機。根據統計，標普500成分企業2021年預期企業獲利成長13.46％，台灣加權指數企業則是8.5％，由於中、美、歐各國逐步解除封鎖，重啟經濟活動，故預期各行業需求將回升，搭配資金面寬鬆無虞，可逢9至10月波動期佈局明年主流股，等待業績行情。

富達投信指出，短線主流聚焦於低基期的傳產航運等，但長線還是以受惠中國大陸半導體自主化的企業、高速傳輸及5G通訊應用相關族群為主。由於美國對華為的最新限令，iPhone 12將接收華為在中國大陸的高階智慧手機市佔率，因此，受惠於規格與出貨成長的電子零組件個股因股票評價仍低，可以關注投資契機。除了蘋果商機，主要國家不約而同陸續推動替代能源政策，因此，具有綠能趨勢的工業、工程或汽車零組件都是值得留意的下一個投資主題。

(工商 )