台產自結8月每股稅前盈餘達0.23元 10:102020/09/11 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣產物（2832）自行結算8月單月營收淨額為新台幣4.70億元，稅前盈餘為0.83億元，每股稅前盈餘約0.23元；累計1至8月營收淨額為36.22億元，稅前盈餘為5.77億元，每股稅前盈餘為1.59元。 (工商 ) #淨額 #稅前盈餘 #每股 #臺灣產險 #稅前盈餘達 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台產自結8月每股稅前盈餘達0.23元 10:102020/09/11 財經 鈞興-KY自結8月營收1.98億元 再創單月新高 08:512020/09/11 財經 興櫃黑馬聚恆 闖進8月營收前十 04:102020/09/11 產業特刊 股息、價差兩頭賺 壽險全年獲利 拚2千億新高 04:102020/09/11 財經要聞 中華電 登電信每股獲利王 04:102020/09/11 產業．科技 精元茂林科嘉吃蘋果 Q3給力 04:102020/09/11 證券．權證 《台北股市》前8月IPO家數僅14家 上市櫃籌資金額跳增 07:442020/09/11 財經 汎德永業10月掛牌 抽1張賺12萬 04:102020/09/11 財經焦點 陸半導體進口額 前8月年增15％ 04:102020/09/11 全球財經 8月營收俏 台積世芯權證火 04:102020/09/11 證券．權證 財經熱門新聞 川普就要華為死 任正非最後關頭曝美上將1句話 - 財經 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 晶片斷炊 華為改走谷歌模式 - 財經要聞 - 工商時報 追殺華為、掐死陸晶片業活路 美報告曝陸晶圓龍頭死期 - 財經 拋售潮快了？知名投資人示警：科技股恐暴跌20％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。