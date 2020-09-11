臺灣產物（2832）自行結算8月單月營收淨額為新台幣4.70億元，稅前盈餘為0.83億元，每股稅前盈餘約0.23元；累計1至8月營收淨額為36.22億元，稅前盈餘為5.77億元，每股稅前盈餘為1.59元。

(工商 )

#淨額 #稅前盈餘 #每股 #臺灣產險 #稅前盈餘達