美國對華為追殺令最後期限是9月15日，傳出華為將出動專機來台拉貨，看起來對9月上半月的急單效應不能小覷。財信傳媒董事長謝金河對此表示，其實華為急單已對台灣的上市企業及總體經濟已經帶來立竿見影的影響，台積電、聯發科首當其衝。

謝金河在臉書發表「華為急單衝擊大！」一文指出，其一是台積電8月營收1228.78億元，創下歷史單月新高，前8月營收8501.37億元，比去年同期成長30.7%，預計台積電第三季營收會超過3400億元以上，EPS會超過5元，今年EPS會在20元以上，對於台積電守在400元以上會形成有力支撐。

另一家是聯發科，8月營收327.16億元，比去年同期成長42%，也創下歷史新高，但聯發科出貨華為比重高，衝擊比台積電大很多。一旦華為出貨停止，這個衝擊效應會影響未來股價。

謝金河直指，台積電、聯發科是兩家華為效應首當其衝的公司，而台灣的出口也受到華為效應牽動。8月台灣出口311.76億美元，年成長8.3%，月成長10.6%，這是台灣史上單月出口超過300億美元的紀錄，在疫情中表現可圈可點，也是華為帶來的衝高效應。8月台灣電子零組件出口124.8億美元，比去年同期成長19.1%，這也是拜華為拉貨之賜。8月出口中，華為的急單約占10~15億美元，這才是撐高出口創單月歷史新高的主因。

他認為，台灣第三季出口表現一定優於預期，加上三倍券帶來國旅及內需暢旺，第三季GDP表現可能優於預期。IMF估計今年台灣GDP是負4%，一定會看走眼，台灣今年經濟成長率有機會在1.5%以上。而華為急單告一段落，在物質不滅定律下，企業失去的華為訂單，如何妥善填補，這是9月中下旬之後的功課。

(中時新聞網)