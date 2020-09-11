單周新增8例確診！中央流行疫情指揮中心今（11日）宣布，新增2例境外移入，發言人莊人祥下午2時將召開臨時記者會，說明個案相關事宜。

另根據指揮中心資料顯示，國內截至目前累計498例新冠肺炎確診病例，分別為406例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明（比利時工程師）；其中7人死亡、475人解除隔離，其餘住院隔離中。

指揮中心提醒，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場或港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

指揮中心也再次呼籲，民眾出入醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所及大型活動等人潮擁擠或密閉場所時，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

(中時新聞網)