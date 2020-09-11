食藥署今公告辨識平面口罩的3要訣。（衛生福利部）

為使民眾可以快速明確地識國產平面醫用口罩，食藥署今（11日）分享「辨識口罩三要訣」！首先要確認最小包裝上有品名、製造商名稱和地址以及醫療器材許可證字號等資訊完整，另於17日起製造的口罩均有「MD」及「MIT」的鋼印標示。

食藥署今在記者會上表示，將強制在國產平面式醫用口罩(含一般醫用口罩及外科手術口罩)距離邊緣1.5公分內，逐片以鋼印標示「MD」及「Made In Taiwan」，且標示的字體不得小於0.4公分，方便民眾閱讀。

而食藥署也整理出「辨識國產平面醫用口罩」的三個要訣：

一、購買非實名制醫用口罩時，確認最小販售包裝上有品名、製造廠名稱及地址、醫療器材許可證字號等資訊。

二、國產許可證字號樣式為:衛部(署)醫器製字第000000號、衛部(署)醫器製壹字第000000號。

三、9月17日後製造的國產平面式醫用口罩均有鋼印標示「MD」及「Made In Taiwan」。

另食藥署也補充，本次公告影響的範圍，目前先以平面是醫用口罩為主，醫用N95等級以上、非平面及專供外銷之醫用口罩，則不強制規範。

食藥署也補充，9月17日起國內製造的所有平面醫用口罩，皆須按規定標示，但若口罩是在16日前合法製造的，沒有此次規定標示者，若無法在12月17日前賣完，則可以將市售品與庫存品送回衛生局辦理驗章事宜，便可以繼續販賣。

(中時新聞網)