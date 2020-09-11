大聯盟史上最年輕的MVP角逐者出現，教士隊小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)、國民隊索托(Juan Soto)本季表現英勇，特別是兩人都只有21歲，歷來不曾有未滿22歲的MVP(以球季結束的年歲來算)。前一次最厲害的是費城人哈波(Bryce Harper)，哈波2015年季末以22歲之齡摘下國聯MVP。

22歲拿MVP有多難？大聯盟官網報導，光是21歲的球星能獲得「MVP票選第2名」的已是寥寥可數，史上僅有5人。最近兩次是1996年的A-Rod(Alex Rodriguez)以及2012年的卓奧特(Mike Trout)。A-Rod是史上最接近MVP的21歲球星，他當年票選僅以3分之差(287比290)輸給遊騎兵岡薩雷茲(Juan Gonzalez)。

小塔提斯的打擊能力極為優秀，本季一度在全壘打、打點、得分方面領先全聯盟，他去年在新人王落居第3的原因是守備太差。身為游擊手，他接球很賣力，大跨步、跳接、劈腿接球都難不倒他，問題是他傳球準確率很糟糕，「出局製造值」在同位置排名倒數第5。

大聯盟資料庫Statcast統計，愈容易解決跑者的球，小塔提斯的傳球準確率就愈低，反而是最高難度的守備他表現的比一般人好。小塔提斯自己也很清楚，他告訴媒體說：「守備是我去年的一個大洞，今年我要成為守備的高手。」今年他大幅改善失誤與出局製造值，離MVP之路又近了一點。

(中時新聞網)