針對美國政府考慮將中國晶圓代工廠中芯國際列入貿易黑名單，記憶體製造廠旺宏（2337）董事長吳敏求認為，中芯為中國記憶體廠兆易創新代工，若中芯被美國列入黑名單，不排除可能造成編碼型快閃記憶體（NOR Flash）市場供不應求。

旺宏今股價開平走揚，相對抗跌。本周四個交易日，外資對旺宏大買小賣，累計仍大買超6萬308張。

除了華為之外，外界傳中芯是下一個美國的制裁對象，而中芯為兆易創新的合作夥伴，同時也是蘋果Air Pods的Nor flash最大供應商之一。若中芯被列入黑名單，不排除可能造成編碼型快閃記憶體（NOR Flash）市場供不應求。

另外，美國對華為禁令將於15日生效，吳敏求表示，華為是旺宏第3大客戶，旺宏會向美國提出申請出貨華為許可。美國隨著總統大選逼近，對中國施加的壓力可能會越來越大，推測在選舉之前獲准出貨的機率小，禁令將是旺宏第4季營運變數。

但因為禁令帶動提前拉貨效益，吳敏求表示，旺宏第3季營運表現不會讓外界失望。

吳敏求強調，旺宏所瞄準的是具有價值的市場，不會去拚量大、價格競爭性高的市場，未來可以看到旺宏在汽車、醫療及工業市場的滲透率會愈來愈高，並看好明年汽車相關運用之成長。

(時報資訊)