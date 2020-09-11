連鎖餐飲集團乾杯（1269）受惠掌握七夕、父親節聚餐商機，配合中國大陸營運同步恢復過往水準，帶動2020年8月合併營收達2.9億元、站上今年新高。展望後市，集團全面搶攻中秋檔期節慶商機，會員制亦將上線，盼滿足消費者多元需求，挹注營收成長動能。

興櫃掛牌交易的乾杯7月初觸及95.9元的近8月波段高點，隨後一路拉回76.3元、回測近4月低點，近日股價止跌回升，今（11）日開高後量增走揚，早盤最高上漲4.26％至83.5元，位居觀光類股漲勢前段班。

乾杯公布8月自結合併營收2.9億元，雖較去年同期2.94億元小減1.55％，仍較7月2.51億元成長達15.22％，站上今年高點、並創同期次高。累計前8月合併營收17.3億元，較去年同期21.17億元減少18.26％，仍創同期第3高，衰退幅度較前7月20.96％持續收斂。

乾杯表示，受惠七夕、父親節帶動聚餐需求攀升，旗下燒肉品牌推出話題活動搶客、行銷策略奏效，成功推升8月營收及來客數顯著成長。中國大陸同樣受惠節慶效應助攻，8月營收月增近10％、亦恢復以往水準。

乾杯指出，「乾杯燒肉居酒屋」七夕限定套餐檔期銷售突破2千份、點購率逾5成，帶動品牌營收月增近20％。此外，「老乾杯」七夕套餐及「和牛47」高樓景觀的集客效應，亦帶動品牌營收及來客數成長。

而乾杯因應宅經濟趨勢，推出自有生鮮電商平台「乾杯超市」搶攻頂級生鮮商機，除提供Outlet價格的世界珍稀肉品，亦推出3款即食料理包，可在家享用與店內相同的美味料理，開賣半個月接獲超過200筆訂單，帶動電商營收較7月倍增。

展望後市，為迎接燒肉業態年度中秋大檔，乾杯聚焦虛實整合全面布局，燒肉品牌「老乾杯」及「乾杯」主打中秋和牛大餐，鍋物品牌「黑毛屋」及「黑毛屋本家」推出秋旬中秋套餐，「乾杯超市」則主打頂級和牛禮盒，並獨家開賣萬用燒肉醬，全面搶攻節慶商機。

此外，乾杯LINE官方帳號「KANPAI GO！CLUB」將於15日上線，整合實體虛擬事業，從餐廳用餐至線上採購一應俱全，具「入會吃伊比利、集點吃和牛」、「消費積點」、「點數超值換」3大特色，以超高CP值搶攻肉食族會員商機。

而「KANPAI GO！CLUB」亦將推出「中秋十倍樂」離峰活動，享累積點數10倍贈，若消費滿1萬元，即可達成萬元和牛禮盒、頂級和牛套餐等好禮兌換門檻，希望透過多方策略滿足消費者聚餐、送禮、採購烤肉食材各種需求，持續挹注營收成長動能。

(時報資訊)