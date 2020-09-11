記憶體製造廠華邦電(2344)處分新竹縣竹北市不動產，估計獲利約4100萬元，貢獻每股獲利約0.01元。本業方面，美國政府考慮將中國晶圓代工廠中芯國際列入貿易黑名單，市場預期使得編碼型快閃記憶體（NOR Flash）市場供需狀況改善，對公司營運有利。

由於宅家上班推升chromebook需求，加上華為趕在禁令前積極拉貨，也帶動華邦電本季業績優於預期，華邦電自結8月營收44.33億元，月增7.48%，較去年同期略減0.68%，為11個月新高；前8月營收328.58億元，年增3.69%。

華邦公司原本預期，客戶在第2季積極拉貨後，第3季將稍微調整，業績難以攀高，但實際表現可能優於第2季；第4季原本預期在伺服器、網通、筆記型電腦與智慧手機需求熱絡下，動能可望重新加溫；因第3季提前拉貨，因此目前概估第4季可能與第3季持平。

華邦電公告，處分新竹縣竹北市不動產，賣給防護元件廠晶焱，總金額5.568億元，估計獲利約4100萬元。以目前股本398億元計，貢獻每股獲利約0.01元。外資近六個交易日持續買超華邦電，共計買超50757張。華邦電本周股價強勢整理，表現相對抗跌。

(時報資訊)