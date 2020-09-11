科技股受惠疫情帶來的成長契機，穩穩上漲了三個月後，在9月3日出現較大幅度的修正，道瓊指數收跌800點，標普500指數亦下跌3.5%，其中以資訊技術跌近6%最重，公用事業相對抗跌，僅下修1.26%。美股風向轉變，全球股市連帶下挫。中國信託投信表示，市場受資金行情推升，久未修正，投資人不妨將這次回檔作為審視資產配置的機會，檢視自己口袋除了具成長題材的「衝組」以外，是否也有具下檔保護功能的防禦型資產。

中國信託亞太實質收息多重資產基金經理人陳雯卿表示，包含REITs、基礎建設、公用事業等實質資產，無論景氣好壞，都能提供相對穩定現金流，即使目前市場基本面尚未恢復元氣，實質資產的現金流依舊不斷電。其中，又以亞太（不含日本）地區的實質資產後市特別值得關注。

陳雯卿指出，亞太（不含日本）實質資產具備三項利多，其一是亞太地區疫情相對歐美等主要經濟體和緩，有助推升經濟復甦。雖然澳洲7月一度部分封城，但8月新增病例數已顯著下降，包含香港、新加坡疫情皆明顯改善，部分實質資產類股亦修復先前跌幅。

其二，亞太（不含日本）地區實質資產收益率相較亞太（不含日本）股票、全球股票來得高，仍存在2%左右利差。其三，亞太地區擁有人口紅利優勢，實質資產的增長與需求和人口紅利息息相關，截至2030年，全球人口的成長重心將集中在亞太（不含日本）地區，超過一半的超大型城市將群聚該區，根據全球基礎建設中心2019年資料，預估至2040年，全球基礎建設投資約54%落在亞洲，也就是說，亞太（不含日本）實質資產不僅收益相對好，也具備長線投資價值，投資人不妨擇時入場，分批布局。

根據聯準會於央行年會的最新談話，未來五年利率很可能維持低檔，「逐利而居」的需求將逐漸顯現，能提供穩定息收的高品質資產可望受青睞，投資人不妨適時布局。

(時報資訊)