美國總統川普周四表示，中國公司字節跳動出售熱門短片分享app抖音美國資產的期限不會延長。

川普表示：「它（抖音）要不就關門，要不就賣掉，期限不會延長」。

此前彭博報導，因中國祭出科技出口的新規範，使字節跳動與微軟及甲骨文的交易協商變得複雜，該中國科技公司恐將錯過川普政府訂立之出售抖音美國業務的最後期限。

報導指出，消息人士透露，受中國的監管審查影響，字節跳動可能得到9月20日之後，才能與微軟或甲骨文達成協議。彭博記者周四在推特上發文表示，川普政府正在考慮是否延長期限，讓字節跳動有較多的時間安排這筆交易。

今年8月美國總統川普以國家安全為由，下令字節跳動必須在9月20日以前就出售抖音美國業務作出最終決定，否則將面臨在9月29日前關閉抖音美國業務的命運，此外，所有出售抖音美國資產的相關交易，必須在11月12日以前完成。此前《華爾街日報》率先報導，稱有消息指出，字節跳動正在與美國政府商討，盼能找到不必全數出售抖音美國業務的方法。

(時報資訊)