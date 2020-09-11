看好新冠肺炎疫情下的口罩市場，黃姓男子今年5月間私下採購3抬口罩製造機台及製造口罩的原料等，在汐止子設置工廠、開始大量製造盜版國家隊的醫療口罩，6月開始鎖定中部藥局販售，至今獲利約500萬，台中檢方及調查站接獲線報並搜索，查扣相關證物及口罩成品40萬片。

調查局破獲首座口罩國家隊地下工廠。（圖／翻攝中天電視畫面）

調查局指出，本月初接獲民眾檢舉，指稱有藥局販售疑似仿冒國家隊的口罩，立即開始清查，果然發現黃姓男子於2月間向國家隊口罩製造商「台灣優紙」採購盒裝口罩後，再私下購買機台等，仿造該公司口罩及包裝盒，待6月政府開放口罩銷售制度後即對外販售。

檢調人員8日搜索該地下工廠及辦公室、倉庫等，共起出40萬片口罩成品及親膚布、耳帶等原料，初步了解，從6月至今，黃男已販售約75萬片口罩給藥局並流入市面，經近幾日接連偵辦，共回收約41萬片仿冒口罩。

檢調指出，根據黃男購買的製造機台計算，每分鐘約可生產80片口罩，一小時即可製造4800片，其製造機器雖與國家隊相同，採購的原料也都是在台灣購買，但因工廠未經取可、也無無塵室設置，現場原料髒亂，不符合醫療口罩製程。

檢方強調，檢察官經訊問黃男後，認為其涉及刑法詐欺取財、偽造私文書及仿冒商標、違反藥事法等罪嫌，且認定他有串證、逃亡或反覆實施之虞，向法院聲押獲准。

(中時新聞網)