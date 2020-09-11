蓬佩奧：別再被霸凌了！籲東亞各國切斷與中企往來 10:292020/09/11 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國政府8月26日將24間中國國企列入制裁黑名單，指這批公司協助中共將南海島嶼軍事化。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）當地時間10日向東南亞國家外長呼籲，和這批中資企業切斷關係。 蓬佩奧透過視頻向第10屆東亞峰會（East Asia Summit）外長會議發表談話，稱現在是時候重新思考與這24間中資企業的關係，又指他們正是霸凌南海周邊國家的中國國企。 峰會東道主越南對近來南海軍事化表達「嚴重關切」。不過，菲律賓上周已表示不會追隨美國腳步，因為菲律賓需要中國的投資。 (工商 ) #中國 #蓬佩奧 #切斷 #國企 #這批 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 放任痛風不管 醫示警：慢性腎病跟著來 07:222020/09/11 生活 陸民營企業500強出爐 華為連五年奪冠 04:102020/09/11 全球財經 憤怒揭細節 陸向美通報時間軸吻合 04:102020/09/11 兩岸要聞 美駐華大使投稿事件 趙立堅戰狼回擊：發表文章是假 設局栽贓是真 18:172020/09/10 兩岸 政府拚紓困 國銀中小企放款 創三紀錄 04:102020/09/11 金融．稅務 快刀斬亂麻清黨 鎮壓左傾分子 04:102020/09/11 兩岸藝文 專家傳真－中國房市處後疫情時期的反彈周期 04:102020/09/11 專題周報 鋪陳習莫會 降溫中印緊張關係 04:102020/09/11 論壇廣場 生活 從來不會虧欠每一個努力的人 09:002020/09/11 生活 社論／丁允恭戳破進步價值的假象 04:102020/09/11 時論廣場 財經熱門新聞 川普就要華為死 任正非最後關頭曝美上將1句話 - 財經 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 晶片斷炊 華為改走谷歌模式 - 財經要聞 - 工商時報 傳華為派包機來台 拚9／14前將晶片運回大陸 - 財經 想賺兩倍報酬卻不想擔兩倍風險？那你該看這檔陸股ETF - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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