美國政府8月26日將24間中國國企列入制裁黑名單，指這批公司協助中共將南海島嶼軍事化。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）當地時間10日向東南亞國家外長呼籲，和這批中資企業切斷關係。

蓬佩奧透過視頻向第10屆東亞峰會（East Asia Summit）外長會議發表談話，稱現在是時候重新思考與這24間中資企業的關係，又指他們正是霸凌南海周邊國家的中國國企。

峰會東道主越南對近來南海軍事化表達「嚴重關切」。不過，菲律賓上周已表示不會追隨美國腳步，因為菲律賓需要中國的投資。

(工商 )