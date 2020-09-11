力拓破壞原住民石洞遺跡惹議 執行長及高層下台 10:302020/09/11 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 礦業巨擘力拓集團（Rio Tinto）11日（周五）宣布，執行長與兩位高層將下台卸任。力拓先前因破壞原住民石洞歷史遺跡，引發投資人與輿論的強烈批評。 力拓表示，執行長雅克（Jean-Sebastien Jacques）即將下台，目前正在進行尋找接班人程序，雅克將續任到新執行長人選出爐，最晚至明年3月31日止。 鐵礦砂業務負責人索茲柏瑞（Chris Salisbury）立即卸下現職，至12月31日離職，另外企業關係負責人尼溫（Simone Niven）也將下台。 (工商 ) #力拓 #執行長 #下台 #原住民 #破壞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯發科力挺 明年推6奈米處理器 04:102020/09/10 財經要聞 力守29.5 新台幣連5日波動逾2角 04:102020/09/10 財經要聞 民進黨副執行長警署潑漆被判刑 04:102020/09/10 地方新聞 國民法官制倒數計時 許宗力要求加緊步伐 20:002020/09/10 政治 精元茂林科嘉吃蘋果 Q3給力 04:102020/09/11 證券．權證 虎尾商圈 百家優惠超給力 04:102020/09/10 產業特刊 工商社論》期待台美經合協議能真正「接地氣」 04:102020/09/11 財經要聞 企業傳承培訓班 熱烈招生 04:102020/09/10 財經要聞 熱門股－華夏 法人力挺爆量漲停 04:102020/09/11 證券．權證 玉山攜手敦煌 提升偏鄉英語力 10:422020/09/10 生活 財經熱門新聞 川普就要華為死 任正非最後關頭曝美上將1句話 - 財經 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 新冠疫情爆發 大陸經濟超英趕美不是夢 - 財經 《科技》綠能制度不友善、2025達標impossible 太陽能4強下午記者會 - 財經 - 時報資訊 傳華為派包機來台 拚9／14前將晶片運回大陸 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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