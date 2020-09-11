礦業巨擘力拓集團（Rio Tinto）11日（周五）宣布，執行長與兩位高層將下台卸任。力拓先前因破壞原住民石洞歷史遺跡，引發投資人與輿論的強烈批評。

力拓表示，執行長雅克（Jean-Sebastien Jacques）即將下台，目前正在進行尋找接班人程序，雅克將續任到新執行長人選出爐，最晚至明年3月31日止。

鐵礦砂業務負責人索茲柏瑞（Chris Salisbury）立即卸下現職，至12月31日離職，另外企業關係負責人尼溫（Simone Niven）也將下台。

(工商 )