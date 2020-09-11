「台灣第一小生」林瑞陽與張庭結婚多年，事業愛情兩得意，不過張庭始終背負「小三」罵名，而遭嗆聲「沒本事管住老公還罵張庭勾引」的前妻曾哲貞，則在微博吐露：「我都50歲了，還有什麼放不下」，被外界解讀在向張庭喊話。

曾哲貞凌晨在微博發文，有感而發表示：「人要珍惜眼前所擁有的，無論年輕或年長，我們的生活都是減法，好好珍惜每一天」，似乎對人生有了新體悟，此外她更表示：「畢竟都50歲了，還有什麼放不下」，強調是第一次講出心裡的肺腑之言，但也再次申明：「這是私人微博，也請大家多多給予尊重，不要再曲解我的意思」，似乎不想在引起紛爭。

曾哲貞之前無端被網友罵「自己沒本事還罵張庭勾引」，讓她難掩怒火嗆聲：「是！她就是第三者。歡迎林先生和張小姐來告我，隨時候教」，除了要網友搞清楚來龍去脈再來私密她，也奉勸對方做個守口德的人。

林瑞陽當年被拍到在北京與張庭牽手情，讓林瑞陽經紀人痛罵張庭「蜘蛛精勾引我家唐三藏」，令張庭在記者會哭到暈厥，而林瑞陽不捨張庭冤背小三惡名，不僅出示與曾哲貞離婚證明，更喊話未來有誰說張庭是小三，絕對提告。

(中時新聞網)