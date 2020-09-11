前總統府發言人丁允恭遭踢爆渣男行徑，不僅劈腿，把辦公室當炮房，更逼女方多次墮胎，分手後更試圖用親密照摧毀女方新戀情，然而對此事民進黨婦女部與多位女權立委卻始終保持沉默，引起網友不滿。被點名的范雲10日接受訪問，僅表示如果受害女方有需要協助她可以推薦，遭網友譏諷范總機上身，還有網友酸，難怪被前高雄市長韓國瑜電爆。

范雲是目前民進黨內對性別平等議題著歷最深的立委，日前還強力指控國民黨立委陳雪生在立院議場抗議期間，與她的身體有摩擦，直指陳雪生是「恐龍時代噁男」、「電車癡漢」，還要求藍營立委蔣萬安出面對此事做出表態。

沒想到民進黨內發生丁允恭醜聞，范雲就「神隱」起來沒有任何回應，直到被網友逼到無法躲藏才接受媒體採訪，范雲表示，如果事件女性認定是權勢性騷擾或是性侵，她可以引薦相關婦女團體給予幫忙，若是事件女性在感情受的傷需要心理協助，她可以引薦相關資源。

對於為何過去很愛大談女權，碰上丁允恭事件卻沒有評論，范雲笑著回應，她對於藍綠其他陣營的私人感情問題，她原則都是不評論。

對於范雲的回應，批踢踢網友譏諷，「范總機超越韓總機」、「在電視上被看不起的韓導電爆」、「這種水準，難怪菸黨要」、「呵，講屁話，虧你是當過大學教授」、「都她自己的標準，隨便她自己講阿，真沒中心思想」、「碰到黨高層的老二就孬的女權鬥士」、「昔日風骨真是不勝唏噓」！

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

還有網友難掩對范雲失望，表示「這次事件對范雲太失望了，把當事人的metoo事件與詮釋性侵、申訴無門等一連串遭遇，去脈絡地打成『私人感情關係』、『個人感情中的是非』。遺憾曾經的女權運動家，如今竟然成為社會上壓迫女性者的一員，對當事人持續傷害」。

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢網站）

更有網友直言，「7天前范雲呼籲加重權勢性交刑罰的案子還有要推嗎？現在的『私人情感』言論，是想把高雄Y女逼成下一個新北林女嗎？記者會上振振有詞的『提升社會大眾對受害者處境的同理』、『接住每一個受害者』聽起來多感動，對比一週後，卻完全吝於對另一個受害者同理，不要說接住她，根本在她身上繼續踩」！

去年總統大選上，韓國瑜以國民黨總統候選人身分參加一政論節目闡述自身理念，和范雲同台。有網友評論兩人表現，當時「范雲一開始想要電韓國瑜，結果一下就被韓國瑜氣勢壓過去，學者要電地痞流氓差得遠啦」！

(中時新聞網)