中華郵政瑞芳郵局一名張姓女業務員任職期間，為了提升自己業績，竟私下招攬客戶，還承諾只要投保郵政簡易壽險，首期應繳保費繳納成功後，就可以從期滿保險金預扣4%並繳餘保費，保單就可享有4%高額年息，由於利率優惠，立刻吸引887位民眾購買，收取保險金額超過6億餘元，但事後張女因投資失利欠債，無法替客戶付保費，經公司發現後罪刑才曝光，基隆地方審理後，依違反銀行法重判10年，仍可上訴。

根據判決書，張女是瑞芳郵局業務員，負責該郵局窗口，銷售等業務，為從事業務之人。於民國99年起私下承諾欲投保郵政簡易壽險之客戶，若將首期應繳保費繳納成功後，即可以期滿保險金預扣年息4%計算並躉繳所餘保費，如同坊間金融業所推出之美金保單可享有4%高額年息。

據了解，以6年期「簡易人壽吉利保險」為例，依中華郵政公司所定之繳款方式，應每年繳納保費新台幣16萬餘元，6年合計應繳納96萬餘元，期滿後始可領回100萬元。

但張女竟私下承諾保戶僅需一次繳76萬元後，不必再依中華郵政公司所訂定方式繳納保費，期滿後亦可領回100萬元；或由保戶一次繳100萬元，依4%年息計算，6年的利息總共24萬元，張美華另附送1萬元保額，6年期滿可領回125萬元不等之方式。招攬民眾向她購買保單。

張女自99年至106年6月間，一共招攬到887位客戶，收受保險金達6億2427萬8615元，讓中華郵政公司損害達2億6505萬1104元，檢方還查出，張美華收到客戶所繳的保險金後，將該保險金存入自己或老公及兩位子女的帳戶內，甚至自己的大姑與姪女也都成為她的人頭戶。

張美華因投資失利產生大筆欠下債務虧，已無力支付客戶後續期間之保費，只好自己向公司坦承犯罪，由中華郵政公司政風處人員陪同張美華至法務部廉政署自首，基隆地院審理後，認為張女惡行重大，將其，認為張女惡行重大，將重判10年仍可上訴。

(中時新聞網)