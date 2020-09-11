美股尾盤變臉，四大指數紅翻黑，道瓊收跌405點，台股今在台積電(2330)開高帶動下，指數開漲5.71點，報在12697.46點，隨即翻黑陷入震盪，回測5日線支撐，電子股僅剩零星題材股點火，傳產股今出頭撐盤，電子股成交比重盤中一度罕見跌破6成大關，資金流到傳產，目前台股短天期均線出現糾結，上檔月線壓力大。

權值股方面，華為大限即將在下周9月15日生效，全力拉貨潮下，帶動台積電8月營收創高，且預估營收將季增約9%再創新高，但今股價卻是利多不漲，開低於盤下震盪，股王大立光(3008)弱勢震盪於平盤附近，鴻海(2317)早盤也是於盤下小跌，除蘋概三大指標股的走弱外，其餘權值股，同樣8月營收創新高的聯發科(2454)在華為拉貨效應下，8月營收衝上新高，但股價並未反映利多，下跌修正約1%。

疫情帶動得需求升溫下，第三季面板價格強勁反彈，電視面板連續兩個月大漲10%，單季電視面板價格漲幅將近30%，IT面板需求每月漲幅也約2～3%，面板供需吃緊的情形可望延續到明年，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)逆勢走揚，盤中漲幅聯袂來到近1%，彩晶(6116)也小漲抗跌，盤中漲幅逾2%。

今日資金回流傳產股，包括塑化、鋼鐵、航運等類股，塑化族群近期受惠大陸經濟活動重啟帶動，多項塑料開工率明顯拉升至逾80%，加上塑化報價上漲，二線塑化股中的華夏(1305)今續揚6.5%，目前漲逾3%，台苯(1310)漲幅也一度逾5%，中石化(1314)則持穩上揚。離岸風電題材續夯，中興電(1513)漲逾3%，世紀鋼(9958)漲幅一度逾4%，上緯投控(3708)早盤後漲幅收斂、震盪小跌。

分析師表示，市場持續關注美國國會新刺激方案進展，近期美股科技股與整體盤勢短期陷入震盪，影響市場投資氣氛，台股歷經一個多月的整理，短天期均線出現糾結，上檔月線壓力大，不過季線向上，提供下檔支撐，目前屬於12500~12900的區間震盪格局，觀察能否成功站上月線，否則區間高點越來越低情形，預計台股將持續受國際市場消息波動影響，市場觀望氣氛恐升高，可留意基本面強勢族群，包括風力發電、鋼鐵、紡織、航運等族群。

(時報資訊)