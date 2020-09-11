《港股》美指期反彈 恆指開漲 10:342020/09/11 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隔夜美股在劇烈震盪後收黑，但美股期貨反彈走高，受此激勵，周五香港恆生指數開漲0.16%，為24352.63點。國企股(H股)開漲0.19%，為9701.79點。 重量級藍籌股騰訊、阿里、平保與友邦集體上揚。博奕股走高，永利澳門開漲2.35%，美高梅中國漲1.76%，金沙中國漲1.55%。受黃金價格連漲第三天激勵，黃金股走高，中國黃金國際漲2.8%，紫金漲1.27%，招金漲0.24%。汽車股表現強勁，雅迪漲5.6%，比亞迪、長城汽車均漲逾2%，吉利汽車、北京汽車漲逾1%。 (時報資訊) #上揚 #開漲 #激勵 #汽車 #漲逾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台聚四寶領漲 二線塑化走強 04:102020/09/11 證券．權證 熱門股－華通 旺季助攻股價走揚 04:102020/09/11 證券．權證 百勝中國在港上市 首日破發 04:102020/09/11 全球財經 《晨間解盤》台股區間震盪 個股輪番表現(倫元投顧提供) 09:092020/09/11 財經 雅加達重啟封鎖 印尼股市暴跌觸發熔斷 04:102020/09/11 財經要聞 報價喊漲 塑化廠營運看俏 04:102020/09/11 證券．權證 權值股回神 台股再戰月線 04:102020/09/11 財經要聞 8月營收俏 台積世芯權證火 04:102020/09/11 證券．權證 美大選倒數 經理人投資教戰 04:102020/09/11 全球財經 10月轉上市料掀搶購潮 汎德 可望連七年賺逾一股本 04:102020/09/11 產業．科技 財經熱門新聞 川普就要華為死 任正非最後關頭曝美上將1句話 - 財經 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 晶片斷炊 華為改走谷歌模式 - 財經要聞 - 工商時報 傳華為派包機來台 拚9／14前將晶片運回大陸 - 財經 想賺兩倍報酬卻不想擔兩倍風險？那你該看這檔陸股ETF - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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