隔夜美股在劇烈震盪後收黑，但美股期貨反彈走高，受此激勵，周五香港恆生指數開漲0.16%，為24352.63點。國企股(H股)開漲0.19%，為9701.79點。

重量級藍籌股騰訊、阿里、平保與友邦集體上揚。博奕股走高，永利澳門開漲2.35%，美高梅中國漲1.76%，金沙中國漲1.55%。受黃金價格連漲第三天激勵，黃金股走高，中國黃金國際漲2.8%，紫金漲1.27%，招金漲0.24%。汽車股表現強勁，雅迪漲5.6%，比亞迪、長城汽車均漲逾2%，吉利汽車、北京汽車漲逾1%。

(時報資訊)