三星電子李在鎔將在下個月接受法院新一輪審判。三星集團加大宣傳力道，公關部門推崇李在鎔在集團與美國電信商Verizon的66億美元交易中，展現完成交易的專業。

據路透的評析指出，過去一年三星不斷對媒體釋出聲明或照片，稱讚李在鎔為「最佳推銷員」。

據三星訊息，李在鎔在去年積極邀請Verizon執行長訪問南韓，並在敲定66億美元交易前，與該執行長舉行多次視訊電話。三星本周告知當地媒體，該尖端網路設備業務將以副會長的名字，發展成為李在鎔時代第一個旗艦級業務。

李在鎔在上周被南韓檢方指控會計作假和操弄股價。新的審訊將在10月22日舉行。

首爾大學教授朴尚恩(Park Sang-in音譯)指出，三星持續將李在鎔曝光在媒體前，傳送李扮演重要角色的訊息，如果李關入監牢或面臨冗長審判，將破壞管理階層，三星將陷入危境，南韓經濟也會有困難。

三星也宣傳李在鎔在去年與日本KDDI的5G交易當中的角色。給路透的新聞稿指出，在發展新業務以及與全球客戶和夥伴新關係上，副會長李在鎔扮演重要角色。並補充，這是與記者進行正常溝通的一部分。

(時報資訊)