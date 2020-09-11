離岸風電概念股持續受到市場資金青睞，受惠風電效應的鋼鐵指標股世紀鋼(9958)股價續強，帶動鋼鐵股有布局離岸風電商機相關的新光鋼(2031)、中鋼構(2013)、春源(2010)早盤同步噴出大漲。

世紀鋼公布自結7月合併獲利1.03億元，年增975%，每股稅後淨利0.49元，今年前7月每股淨利約2.07元，本業獲利大增。

世紀鋼受惠風電訂單逐步放量、傳統鋼構需求也強勁，7月營收月增逾2成並創單月歷史新高。自結單月賺進0.49元，本季業績可望續揚。世紀鋼受惠在風電布局效益，訂單能見度高，明年展望續明朗。

近來離岸風電股獲得市場資金青睞，世紀鋼股價不斷創新高價；新光鋼持有世紀鋼股票，潛在持股利益也可望水漲船高，帶動股價同步強勢上攻。

新光鋼第二季由虧轉盈，稅後淨利2.06億元，EPS 0.67元，終結連2季虧損，上半年淨利近1億元，EPS 0.32元。

展望後市，新光鋼看好台商回流、離岸風電、太陽能、公共工程等需求，推動鋼構訂單看到明年上半年，加上先前趁鋼價走跌時增加進口存貨，預期隨鋼價第三季持續向上，利差擴大將有利營運。法人估，新光鋼今年EPS有望挑戰1.5元，較去年的0.39元明顯成長。

中鋼構認列出售大陸昆山廠處分利益挹注，第二季獲利2.77億元，年增8.8倍，EPS 1.44元，上半年EPS達1.64元。展望下半年，該公司除尚有逾2億元處分利益未進帳，亦可望隨著台商回流建廠、營建業推案量增多及離岸風電等多筆公共工程案陸續展出，目前接單能見度也已到明年。

離岸風電概念股持續受到市場資金青睞，今年正式跨足離岸風電之鋼構廠春源(2010)也接棒上漲。鋼構廠春源今年受惠公共工程及半導體廠建廠，業績穩定，加上公司跨足離岸風電，水上基礎建設焊接加工業務陸續通過客戶認證，拿到中鋼旗下興達海基訂單，預計將在9月開始小量出貨，第四季出貨進一步增加。

(時報資訊)