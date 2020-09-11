國民黨青年部臉書粉專發文。（摘自國民黨青年部粉專）

國民黨青年部臉書粉專發文。（摘自國民黨青年部粉專）

國民黨青年部臉書粉專發文。（摘自國民黨青年部粉專）

國民黨青年部針對含瘦肉精美豬開放一事，衛福部長陳時中屢屢說詞反覆，在臉書粉專就以「今是昨非的順時鐘」為題，舉三項連結新聞網址並自繪三張插圖的實例發文，大酸「這就是傳說中隨時會變向的順時鐘」，令網友看了會心一笑。

國民黨青年部發文指出，陳時中：「我是個很願意修正自己決策的人，比傳統做法多一些彈性，發現自己有錯時，當下立刻調整，反而可以得到更好的成果」那麼我們來看看陳時中部長修正了些什麼？增加了哪些彈性？

1.開放美豬換到什麼？陳時中：「台灣的國際地位」，隨後卻遭總統蔡英文表示：「沒有交換說」。

2. 官員帶頭吃美豬三個月？陳時中：「我願意以身作則！」隨後各部會稱不吃美豬，陳時中：「我沒說要帶頭吃！是不得已的。」

3.豬油怎麼標示萊克多巴胺殘留量？陳時中：「未來無論散裝、包裝食品、直接供應飲食場所，只要有用到豬油都要標。」衛福部食藥署預告內容仍舊不見部長的要求，並未強制要求所有添加豬油的食品都要標示原產地國。陳時中又回應：「我還是朝向全面標示來進行，還是要與各單位來溝通。」

國民黨青年部指出，或許這就是傳說中隨時會變向的順時鐘。

多位網友留言，有人說「這是標準的『我可以放火，你們不能點燈』！」也有網友酸說「走…鐘…了。」

(中時 )