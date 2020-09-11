球王喬柯維奇在美網8強賽意外擊中線審而被賽會取消參賽資格，然而根據多家國外媒體報導，事件當事人、美國籍女線審勞拉克拉克因此遭遇網絡暴力恐嚇，甚至是死亡威脅。

雖然大會沒有透露這位裁判的名字，但事件主角勞拉克拉克近來不斷遭受網路霸凌、恐嚇、威脅。

有球迷嘲笑克拉克「喝了酒」，還有人戲謔說她在被球打到後「一直在做秀」，甚至有極端球迷用她已過世的兒子來做人身攻擊，更過分的是，還有網友攻擊她，很快就會跟隨她兒子的腳步死於車禍。

對此，喬柯維奇立即發表聲明，要求他的粉絲們不要再因為這起事件而責怪克拉克。喬帥發文，「感謝你們(球迷)的支持，但也要記住，這位在比賽中被球打中的線審也需要我們的關懷，她沒有做錯任何事情，我請求你們在這段時間別再攻擊她了。」

喬柯維奇強調，「在這樣的情況下，我們必須學習著成長，並且更加強大，克服此困境，我要向美網以及所有相關人道歉。感謝家人、團隊、球迷，謝謝大家。」

(中時 )