「東區羅姐」羅霈穎上月驚傳在家中過世，享年59歲，上月中家屬為她舉行告別式，頗受羅霈穎生前照顧的Makiyo，先前出面親自為羅霈穎化妝，送羅姐走最後一程。最近Makiyo受訪透露終於夢到羅霈穎，並透露夢中的羅姐回春，面容回到20多歲的樣子，看來天真無邪又開心，讓她放心不少。

羅霈穎上月3日被發現在家中猝逝，死因應和不慎混用多種藥物有關，哥哥羅青，好友于美人、Makiyo都出面替羅霈穎全力操辦後事，外界才知羅霈穎過去將Makiyo視為乾妹妹的好關係，知道Makiyo一人孤獨，今年除夕還邀Makiyo到五星級飯店吃年夜飯，姊妹情誼令人動容，也使Makiyo對羅姐逝去分外不捨。

告別式圓滿完成後，Makiyo最近接受《ETtoday星光雲》專訪，透露正在籌劃羅霈穎的百日法會，日期還沒確定，也鬆口最近有夢到羅姐，夢中羅霈穎穿著一件白色洋裝，不斷看著遠方，旁邊還有羅霈穎的家人，Makiyo安慰說：「妳以前跟家人相處雖然很少，但家人還是很愛妳，放心跟他們去吧」。

聽到Makiyo這句話，夢中的羅霈穎只回3字：「真的嗎？」就開心離開了，Makiyo也強調夢裡的羅霈穎外貌感覺回到20多歲，笑得很燦爛，突然失去這位令人敬重的大姐姐，Makiyo更表示自己因此改變作息，重視健康，原本總會熬夜到早上，現在會強迫自己最晚凌晨1時一定要就寢。

(中時新聞網)