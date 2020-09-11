來自日本的26歲性感辣模早瀨彩(早瀬あや)，先前曾多次在賽車皇后選拔賽中拿下后冠後曾轉行投入美容事業，直到去年才宣布復出拍攝性寫真。近日，她在個人社群平台上PO出火辣的低胸穿搭，露出性感好身材吸引上萬人點讚。

早瀨彩擁有女團般的甜美外表、170cm的魔鬼身材，加上傲人的F級雙峰讓她自賽車皇后選美比賽（Race Queen）中脫穎而出，不僅兩次奪下后冠還因此有了「史上最美賽車皇后」的封號。2016年來台灣參加車展時，面對媒體詢問她也大方表示自己最性感的部位就是胸部，還曾多次遭人偷拍，在當時引起不小討論。

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不過，她卻在2017年時退出娛樂圈轉行當起美甲師，希望能經營起美容事業，直到2019年6月才以性感的寫真強勢回歸。即將在9月25日發行寫真DVD的她，近日在IG上陸續公開寫真側拍，照片中她穿著一件吊帶洋裝在海灘上漫步，V到肚臍的設計讓豐滿的上圍一覽無疑，加上強光一照完美身型也被看光光。

粉絲看了忍不住留言「最高的美乳」、「可愛又性感」、「照片美慘了」。

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在 Instagram 查看這則貼文 早瀬あや（@hayase_aya）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 6 日 上午 5:28 張貼

(中時新聞網)