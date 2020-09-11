木柵動物園裡的可愛明星「圓仔」，日前妹妹「圓寶」誕生，一家人正快樂慶祝新成員道來，享受天倫之樂時，卻傳出日前圓仔的阿嬤「雷雷」，因癲癇發作，經搶救之後，還是不幸「撒手人寰」，享壽31歲。

據綜合陸媒報導，中國大熊貓保護研究中心官方消息指出，今年6月下旬，「圓仔」的阿嬤「雷雷」，第一次癲癇發作；於8月中旬又再度發作，且次數頻繁。直至9月，年邁的「雷雷」因一些老年疾病併發癲癇，導致運動能力喪失，使得牠進食、覓食都變得相當困難，需靠工作人員輔助，才得以進食，但這也使得牠得身體日漸消瘦、虛弱。

中國大熊貓保護研究中心組織專家也指出，自「雷雷」生病以來，獸醫及相關人員都有多次救治，並且安排飼養員24小時值班照護，其對牠進行針對性的特殊護理。沒想到於本月9日，雷雷又再度癲癇發作，引發呼吸迴圈衰竭，經全力救治無效而死亡，享壽31歲。

據悉，大熊貓「雷雷」本是生長在野外，1992年時救護於大陸涼山州雷波縣，當時牠在野外時因受傷，導致前掌缺失，但「雷雷」卻一直樂觀、堅強地活著，相關保育人員稱牠為「英雄母親」。牠共哺育了5個熊貓寶寶，其中一隻正是2008年作為「熊貓外交」，贈與台灣的「圓圓」，如今「母女」分離多年，母親「雷雷」卻也因病去世。

(中時新聞網)