台中一名女直播小芬（化名）2年多前與粉絲阿雄（化名），在KTV歡唱後，到串燒店吃消夜，結束後被串燒店老闆開車載到摩鐵過夜，進而發生性關係，不料小芬卻在事後控告阿雄趁她酒醉性侵，串燒店老闆出庭時證稱，有看到2人親親抱抱像情侶，台中地院最後不信小芬控訴，判阿雄無罪。

判決書指出，阿雄2018年7月27日晚間8時許，得知小芬在KTV唱歌，遂前往與小芬歡唱喝酒，11時許結束後，再搭車到一家串燒店吃消夜，當晚喝了10多瓶啤酒，吃完後串燒店老闆開車載2人到摩鐵過夜，阿雄見小芬醉得不省人事，性侵得逞。

由於小芬離開KTV後，友人就找到不到她人，最後透過手機定位系統，發現她人在摩鐵，於是報警找人，撥打2、30通手機找到後，小芬告知摩鐵房間，警方才會同與友人到達房內，發現女小芬與阿雄共處一室，阿雄在警局向警方坦承，與小芬發生性關係，但辯稱沒有乘機性交，是經過小芬同意，她當時也沒有酒醉不醒人事。

證人串燒店老闆出庭時表示， 2人到店裡之前已經有喝酒，是手牽手走進店裡，還親親抱抱喝酒聊天，離開時問最近的摩鐵在哪裡，本來要員工幫他們叫計程車，因為離店很近，就開車載他們過去，「我當時認為他們是男女朋友，有抱著聊天喝酒、親嘴、抱抱」。

合議庭認為，阿雄與小芬在串燒店親吻，小芬沒有反抗，到摩鐵還自行上下車，2人應是合意性交，難認阿雄有乘機性交行為，因而判他無罪，小芬可上訴。

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(中時新聞網)