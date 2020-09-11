中印外長在俄國達成共識 避免邊境爭端 10:472020/09/11 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新華社報導，中國外長王毅同印度外長蘇傑生10日在莫斯科會晤，雙方達成5點共識，避免讓中印邊境分歧上升為爭端。 兩國共識包括，同意雙方應遵循兩國領導人的共識，不讓兩國分歧上升為爭端。另外，邊境地區當前形勢不符合雙方利益，兩國邊防部隊應繼續對話，盡快脫離接觸，保持必要距離，緩和事態。 雙方又認為，恪守現有邊境事務協議和規定，同意繼續通過邊界會晤機制保持溝通，加快完成新的建立互信措施。 (工商 ) #爭端 #外長 #邊境 #會晤 #共識 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中印衝突有望降溫 兩國外長達5共識了 08:432020/09/11 國際 陸邊境部署3轟-6轟炸機 印度嗆越紅線就報復 08:552020/09/10 軍事 印外長將會見王毅提出警告：兩國爆發戰爭後果嚴重 19:332020/09/10 兩岸 王赴海峽論壇 江定調民間交流單純化 04:102020/09/11 兩岸要聞 傳解放軍在印中邊境集結5萬部隊150戰機大量火箭導彈 21:282020/09/10 兩岸 外資期現貨同步做多 04:102020/09/11 證券．權證 鋪陳習莫會 降溫中印緊張關係 04:102020/09/11 論壇廣場 邊境槍聲不斷 印媒：解放軍在實控線練射擊 給印軍製造壓力 22:502020/09/10 兩岸 台灣國際醫療展 10月登場 04:102020/09/11 產業．科技 中印外長雙邊會見：兩國邊防部隊盡快脫離接觸 09:452020/09/11 兩岸 國際熱門新聞 白宮發言人記者會鬼話連篇 CNN主播火大切直播 - 國際 吹哨者爆白宮要情報部門盯緊大陸「俄干預大選放一邊」 - 國際 紐時：陸要推特調查駐英大使按讚色情片 怪怪的 - 時事 中印衝突有望降溫 兩國外長達5共識了 - 國際 中國崛起擋不住 美國前駐華大使提解方 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。