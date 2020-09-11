新華社報導，中國外長王毅同印度外長蘇傑生10日在莫斯科會晤，雙方達成5點共識，避免讓中印邊境分歧上升為爭端。

兩國共識包括，同意雙方應遵循兩國領導人的共識，不讓兩國分歧上升為爭端。另外，邊境地區當前形勢不符合雙方利益，兩國邊防部隊應繼續對話，盡快脫離接觸，保持必要距離，緩和事態。

雙方又認為，恪守現有邊境事務協議和規定，同意繼續通過邊界會晤機制保持溝通，加快完成新的建立互信措施。

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