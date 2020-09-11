「電子煙」為近年新興菸品，但並未在我國現行「菸害防制法」的管理範疇，但若含尼古丁則可以依「藥事法」最重可處7年有期徒刑，但消基會今天公布20件網路購買的「電子煙油」，發現11件含尼古丁恐違藥事法，20件的商品標示通通不合格。

電子煙指的是以電能驅動霧化器，加熱可填充式的煙油後產生煙霧，許多網購市場上販售的「電子維化命棒」、「電子果汁」或「蒸氣果汁」等指的往往都是電子煙油。

消費者報導雜誌社社長胡峰賓表示，此次從網路上購買20件樣品，經檢驗後其中有11件含尼古丁成份，違反藥事法規定，最重可處7年以下有期徒刑；而20件樣品商品標示都不合格，甚至產地、日期資料、成分等都未標示，已違反商品標示法，可處2萬至10萬元罰鍰。

消基會檢驗委員會召集人凌永健說，2019年美國傳出百例疑吸食電子煙導致肺部疾病，甚至造成死亡，近年來許多研究指出，電子煙煙霧含有多種致癌和毒性物中竹月山金，可能造成吸食成癮及二或三手煙等問題。

消費者報導雜誌社發行人徐則鈺呼籲，政府應盡速通過「菸害防制法」修正，納管電子菸，而此次購買的20件樣品均來自電商平台，電商平台應參與管理把關，讓消費者可以安心購物。

消基會採樣的20件樣品其中有17件來自「露天拍賣」、3件來自「蝦皮」，其中有11件驗出尼古丁，標示全部都不合格。

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(中時 )