路透引述消息人士透露，計劃在中港兩地上市的螞蟻集團通過其上市顧問與沙烏地阿拉伯主權財富基金接洽，期望日後招股時獲對方認購股份，沙烏地阿拉伯方面正就此作考慮。

消息人士稱，沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）正在考慮投資螞蟻集團的IPO。螞蟻的財務顧問接洽該基金，向其推薦投資此次IPO的機會。如果這筆投資得以進行，將是PIF對中國企業最高調的一次直接投資。

螞蟻集團申請在香港和上海上市，兩地集資額傳高達300億美元。

(工商 )