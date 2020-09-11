沙烏地阿拉伯主權基金擬投資螞蟻集團IPO 10:492020/09/11 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透引述消息人士透露，計劃在中港兩地上市的螞蟻集團通過其上市顧問與沙烏地阿拉伯主權財富基金接洽，期望日後招股時獲對方認購股份，沙烏地阿拉伯方面正就此作考慮。 消息人士稱，沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）正在考慮投資螞蟻集團的IPO。螞蟻的財務顧問接洽該基金，向其推薦投資此次IPO的機會。如果這筆投資得以進行，將是PIF對中國企業最高調的一次直接投資。 螞蟻集團申請在香港和上海上市，兩地集資額傳高達300億美元。 (工商 ) #螞蟻集團 #IP #兩地 #沙烏地阿拉伯 #考慮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 李超人落跑 再賣500億人幣資產 04:102020/09/09 焦點新聞 法人搶進聯電友達 台股力守12600 14:222020/09/09 財經 新興亞債＋永續債 打造優質投報 04:102020/09/09 投資理財 王毅保證 不令陸企提供境外數據 04:102020/09/09 焦點新聞 滙豐中華投信：低碳債券基金 抓住順風趨勢財 04:102020/09/09 產業特刊 滙豐中華：資金淨流入永續投資創新高 04:102020/09/09 產業特刊 金融業女繼承者們 站上接班浪頭 09:002020/09/09 財經 印軍向大陸歸還17頭犛牛 印媒：經調查無間諜設備 00:252020/09/10 兩岸 螞蟻集團：與微信支付不具可比性 04:102020/09/09 全球財經 台聚四寶領漲 二線塑化走強 04:102020/09/11 證券．權證 財經熱門新聞 川普就要華為死 任正非最後關頭曝美上將1句話 - 財經 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 晶片斷炊 華為改走谷歌模式 - 財經要聞 - 工商時報 傳華為派包機來台 拚9／14前將晶片運回大陸 - 財經 想賺兩倍報酬卻不想擔兩倍風險？那你該看這檔陸股ETF - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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