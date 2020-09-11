口罩國家隊豪品公司涉進口大陸製非醫用口罩，混充醫用口罩在台銷售，負責人呂錫賓複訊後200萬元交保。熟識呂男的鄰居多表示，呂平時待人和善、富有愛心，擔任義消10幾年了。有人說他唯一嗜好是開瑪莎拉蒂，平常樂善好施，還會捐助口罩，沒想到竟發生這種事！

豪品之所以被查獲，是因經濟部海關介入調查，隨即通報彰化檢警，搜索後確認已有200多萬片流入市面，其中甚至包括兒童用口罩，初估不法獲利600多萬元。

豪品做醫療用手套起家，在地經營20幾年，2003年因SARS疫情擴充口罩生產線，初期規模不大，並沒有加入第一波國家隊，第二波擴產才加入；這次出包的口罩，未流入實名制。

呂錫賓交保後神隱，位在員林的公司、工廠都大門深鎖，不見人影。工廠附近鄰居表示，呂在疫情期間捐贈大量口罩給警消人員，連居民都受惠，可用優惠價格購買，「一個心腸這麼好的人，不知道為什麼會做這種事」。

根據《聯合新聞網》報導，呂錫賓唯一嗜好是開名車，友人曾見過他開瑪莎拉蒂。事件爆發後，大家都認為或許有難言之隱，相信以他的為人，會對檢調實話實說。

(中時新聞網)