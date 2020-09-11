雲朗觀光集團旗下雲品（2748）受惠暑期國旅需求火熱、振興補助激勵消費力回升，使旗下飯店及館外餐飲動能同步轉強，帶動2020年8月合併營收連4月回升、站上今年次高，第三季營運回溫可期。展望後市，公司將持續關注疫情狀況審慎因應。

雲品公布8月自結合併營收1.59億元，較7月1.5億元成長5.83％、較去年同期1.66億元小減4.54％，站上今年次高、亦創同期次高。累計前8月合併營收10.51億元，較去年同期15.41億元減少31.76％，仍創同期次高，衰退幅度較前7月35.06％收斂。

雲品表示，公司持續整合旗下住房、館外餐飲業務資源，同步採取同業、異業結盟合作，加上輕資產業務模式的婚宴平台「君品Collection」差異化業務模式，以三箭齊發策略創造公司整體營運良好成長動能。

雲品指出，日月潭雲品溫泉酒店前7月營收已恢復去年同期的近90％，受惠暑期國旅暢旺，8月平均住房率繳出逾85％佳績，平均房價亦明顯優於去年同期。目前訂房率持穩旺季高檔，加上9月起攜手捷安特旅行社推出住房專案，有望進一步提升住房業務營運動能。

而台北君品酒店館內頤宮中餐廳連3年獨霸米其林三星榮耀，帶動來客數增加、挹注良好現金流。同時亦積極推出國旅住宿專案，結合母公司雲朗及老爺酒店集團、凱撒飯店連鎖資源推出「CLR聯合通用券」，進一步帶動住宿、餐飲消費需求。

三大連鎖飯店持續續深化結盟合作，8月底推出「皇后號」頂級遊輪饗宴的「船加酒」住房專案，規畫10月24日始航、連6周每周六晚餐與消夜星光時段行駛，獲得廣大迴響且住房乘船訂單已達75％，將有助於君品周末假日住房率表現、創造整體營運正面效益。

館外餐飲業務方面，雲品看好下半年婚宴、工商宴會遞延訂單需求將逐步發酵。其中「君品Collection」接單能見度已達明年，隨著結盟據點增加、接單胃納量擴大，有助營運獲利提升。委託經營管理的「皇家薇庭」假日婚宴、工商宴會訂單已滿，平日接單亦持續增加。

雲品表示，政府振興政策帶動第三季國內觀光內需市場明顯回溫。整體而言，公司近期住房、餐飲業務雖有明顯復甦跡象，但由於疫情不確定性仍然存在，集團防疫相關措施持續不中斷，並將持續關注疫情走向。

(時報資訊)