帝圖(6650)8月有線上拍賣成交金額成長及兩件藝術藏品銷售認列銷貨收入，使得8月營收0.14億元，比去年同期大增，累計前8月營收0.75億元，維持與去年同期相近水準。展望未來，面對肺炎疫情變數，帝圖藝術拍賣將在相關徵件策略與線上布局做好因應，將客戶導流至線上平台，發揮虛實整合經營模式優勢及品牌效益，並持續追求毛利率高且較穩定拍賣仲介服務，提升獲利。

帝圖8月營收0.14億元，年增1274％，公司強化實體與線上拍賣線上線下整合綜效，8月「帝圖Online Bid」線上拍賣平台成交金額創下新高來到近300萬元，貢獻佣金收入。既有實體拍賣會營運在虛實整合效應下，亦達到吸引潛在入門客群行銷效果，且透過徵集優惠區間拍品降低營業費用，以展現更佳經營效率。目前新冠疫情衝擊全球產業之際，旗下非池中線上藝廊、非池中藝術網催生出更多藝文單位數位行銷、線上展覽需求，隨流量、業績同步成長，前8月累計勞務收入相較去年同期成長27％。另外，針對藝術品存貨，帝圖擇機於本進行銷售，以賺取價差，以總額法認列營收，貢獻8月份銷貨收入0.12億元，並組成「評核委員會」，未來持續採嚴謹評估機制購入有良好獲利機會藝術藏品。

累計1～8月營收達0.75億元，年減2.05％，主要因為今年度原訂7月舉辦夏季拍賣會，因疫情延至9月27日舉行，因此相較去年同期三場拍賣會，今年至8月僅舉辦兩場。本次9月夏季拍賣會除原本「古董珍玩」、「現代與當代藝術」及「近現代書畫」等項目外，並增加「珍稀名酒及烈酒」項目，第一次嘗試以威士忌為主題，將為本季增添營收成長動能。

(時報資訊)