廣東珠海一間酒店附近爆炸 傷亡不明 10:582020/09/11 中時新聞網 陳弘美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 酒店附近爆炸圖。（圖片摘自東網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民眾拍攝的現況。（摘自東網） 大陸廣東珠海市內驚爆一間酒店附近發生大爆炸，目前已知多名傷者遭救出，但具體傷亡情況還不明。 據港媒《東網》報導，廣東珠海市內一間酒店附近今（11日）上午發生爆炸，已經出動消防隊前往救援。目前已救出多名傷者，具體傷亡情況不明。 火災拍攝殘忍42秒 男子眼睜睜被燒死 (中時新聞網) #廣東 #珠海 #火災 #傷亡 #傷者 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮市區木造房遭火舌吞噬 女子逃頂樓呼救 10:272020/09/09 社會 珠海航展如期舉辦 規模恐縮小 04:102020/09/11 焦點新聞 股價指數期貨贏家專欄－美股前景不明 留意永續指數 04:102020/09/10 證券．權證 廣東妹子嚮往的台灣田園生活（中） 04:102020/09/10 兩岸藝文 廣東妹子嚮往的台灣田園生活（下） 04:102020/09/11 兩岸藝文 廣東妹子嚮往的台灣田園生活（上） 04:102020/09/09 兩岸藝文 欣興昆山廠失火 未傳傷亡 04:102020/09/08 焦點新聞 貨櫃車撞自強號引爆炸 受傷男大生提國賠竟只賠9萬元 17:282020/09/10 社會 疫情疑慮未解 2020年珠海航展取消 19:352020/09/10 軍事 貝魯特多災多難 爆炸才過一個月港口再發大火 20:122020/09/10 國際 兩岸熱門新聞 無恥公公當孫女面性侵媳婦 還喊冤：不舉很久被她吸出來 - 兩岸 印度吃硬不吃軟 《環時》：再給他們一次沉重失敗教訓 - 兩岸 憤怒揭細節 陸向美通報時間軸吻合 - 兩岸要聞 - 中國時報 廣東珠海一間酒店附近爆炸 傷亡不明 - 兩岸 傳解放軍在印中邊境集結5萬部隊150戰機大量火箭導彈 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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