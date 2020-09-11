民眾拍攝的現況。（摘自東網）

大陸廣東珠海市內驚爆一間酒店附近發生大爆炸，目前已知多名傷者遭救出，但具體傷亡情況還不明。

據港媒《東網》報導，廣東珠海市內一間酒店附近今（11日）上午發生爆炸，已經出動消防隊前往救援。目前已救出多名傷者，具體傷亡情況不明。

(中時新聞網)