電子零組件代理商安馳（3528）8月營收為3.75億元，較去年同期增加8.58％，累計前8個月營收達33.37億元，亦較去年同期成長24.67％，隨線上會議、在家工作及智能監測等雲端服務市場快速發展，安馳對下半年營運展望審慎樂觀。

安馳表示，受疫情擴散影響，人員居家工作辦公比例大幅升高，帶動高速影音傳輸需求增加，今年前8個月多媒體影音傳輸產品線出貨量較去年同期增加近五成，主因採用HDMI 2.0高解析傳輸的相關產品，如4K即時視訊串流、視訊擷取、智慧監控及多點視訊會議等高階整合方案需求暢旺所致。

隨5G傳輸逐步商品化及遠距經濟商機快速發展，安馳積極強化雲端與邊緣運算整合方案，除超大規模資料中心客戶訂單量增加，公司下半年也將推出Xilinx新款支援 PCIe 4.0介面的UltraScale+級的雲端加速器產品，目前已取得大數據分析及金融演算等相關產品訂單，下半年進入試量產，預估明年上半年放量出貨。

此外，ADI產品線今年全面從物聯網架構升級為人工智慧物聯網（AIoT）應用，結合LTC的高效電源模組、ADI高精度的類比數位轉換器（ADC）及各項傳感器與5G傳輸用的射頻晶片等，切入高端智慧醫療、車載辨識及金融科技等應用市場。

下半年ADI產品線也將推出智慧工廠用的振動量測分析方案（CbM），提供客戶設備管理與維護自動化即時監測，目前CbM相關解決方案正與客戶進行終端測試驗證，預計明年上半年量產出貨。

安馳表示，公司新代理產品線Qorvo，提供無線射頻（RF）與前端（FE）的整合模組，切入5G基地台、衛星網路通訊、光纖、Wi-Fi及視訊串流等5G高速傳輸應用市場。公司未來將研發結合ADI、Xilinx及Qorvo三大產品線的完整解決方案，提升公司在5G傳輸及AIoT等高端應用市場的占有率。

(工商 )